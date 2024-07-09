МЮ улучшил предложение по Брантуэйту до 50 млн. фунтов

Джаррад Брантуэйт "Манчестер Юнайтед" вернулся со вторым предложением о покупке Джаррада Брантуэйта и на сей раз готов заплатить за защитника "Эвертона" уже 50 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.

В прошлом месяце "Эвертон" отклонил стартовое предложение "Юнайтед" по Брантуэйту в размере 35 млн. фунтов плюс бонусы.

"Эвертон" оценил Брантуэйта в 70 млн. фунтов, что на время охладило пыл "Юнайтед" и заставило "красных дьяволов" обратить свой взор на альтернативные варианты по укреплению центра обороны.

С тех пор "Юнайтед" значительно продвинулся в переговорах о покупке Маттейса Де Лигта из "Баварии", однако "дьяволы", судя по всему, не собираются довольствоваться приглашением одного центрального защитника этим летом.

Как сообщает Daily Mail, сейчас "Юнайтед" вернулся за Брантуэйтом и улучшил свое предложение до 45 млн. фунтов плюс бонусы.

Данное предложение тоже не дотягивает до ожиданий "Эвертона", который считает, что 22-летний англичанин находится в одной когорте защитников с Йошко Гвардиолом, Весле Фофана, Виргилом Ван Дейком и Харри Магуайром, которые переходили в свои нынешние клубы за гораздо более крупные суммы.


Метки Брантуэйт, Манчестер Юнайтед, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2024 00:05

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