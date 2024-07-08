"Челси" договорился о покупке Калеба Уайли

"Челси" достиг принципиальной договоренности о покупке левого защитника "Атланта Юнайтед" Калеба Уайли.

По информации The Athletic, Уайли подпишет с "Челси" контракт до июня 2031, а клуб МЛС выручит за 19-летнего игрока сборной США около 8.5 млн. фунтов.



Однако Уайли не сразу станет частью первой команды "Челси" — на предстоящий сезон "синие" планируют отправить юниора в аренду в родственный "Страсбур".



Уайли не попал в заявку сборной США на Кубок Америки этим летом, но отправится на Олимпийские игры в Париже.



Уайли станет очередной инвестицией "Челси" в будущее. Помимо Калеба, на пороге подписания контракта с "синими" также находятся защитник "Боки Хуниорс" Аарон Ансельмино и опорник "Базеля" Ренату Вейга.