Тиаго Алькантара подтвердил, что завершает карьеру

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара официально подтвердил, что завершает игровую карьеру в возрасте 33 лет.

На прошлой неделе появилась информация, что Тиаго, чей контракт с "Ливерпулем" истек в конце июня, решил повесить бутсы на гвоздь.



Сегодня бывший полузащитник "Барселоны" и "Баварии" подтвердил это через свой аккаунт в социальной сети X.



Алькантара сыграл 98 матчей за "Ливерпуль" после своего перехода из "Баварии" в сентябре 2020, завоевав с "красными" Кубок Англии в сезоне 2021/22.



Минувший сезон оказался омрачен для Алькантары проблемами со здоровьем — Тиаго сыграл лишь один матч, отметившись поздним появлением на замену против "Арсенала" в феврале.



"Я всегда буду готов вернуть, что я получил, и я благодарен за свое время в футболе, я насладился им".



"Спасибо, футбол. и спасибо каждому, кто составлял мне компанию и делал меня лучше как игрока и человека на этом пути", — пишет Тиаго, на счету которого 46 матчей за сборную Испании.