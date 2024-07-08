МЮ сказал Гринвуду, что тот должен уйти

"Манчестер Юнайтед" сказал своему нападающему Мейсону Гринвуду, что тот должен уйти из клуба насовсем.

В понедельник игроки "Юнайтед", которые не были заняты в своих сборных, начали предсезонную тренировку на базе в Каррингтоне.



В Каррингтоне был замечен и 22-летний Гринвуд, который минувший сезон отыграл за испанский "Хетафе" на правах аренды. Для Мейсона это был первый визит на базу родного клуба с января 2020, когда его арестовали по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки.



По информации BBC, Гринвуд приехал в Каррингтон не на тренировку, а на встречу с руководством "Юнайтед", включая спортивного директора Дэна Эшуорта и технического директора Джейсона Уилкокса.



Встреча была короткой, однако стороны провели "конструктивные переговоры". Гринвуду было сказано, что клуб собирается его продать этим летом, и если верить прессе, "Марсель" уже вовсю работает над трансфером Мейсона.