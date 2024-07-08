"Атлетико" — наиболее заинтересованный клуб в Галлахере

"Атлетико" остается наиболее заинтересованным клубом в полузащитнике "Челси" Коноре Галлахере.

Как известно, контрактная ситуация Галлахера остается неразрешенной. Конор уже вступил в заключительные 12 месяцев по действующему соглашению, а переговоры с "Челси" о продлении сотрудничества давно находятся в тупике.



Галлахера сватают в различные клубы Премьер-Лиги и Европы, включая "Тоттенхэм", однако журналист Фабрицио Роман утверждает, что сильнее других заполучить Конора хочет "Атлетико".



"Атлетико" готов предложить 24-летнему игроку сборной Англии возможность сражаться за трофеи и выступать в Лиге Чемпионов, где ни "Тоттенхэм", ни "Челси" не участвуют.



С финансовой точки зрения эта сделка выглядит чрезвычайно сложной для "Атлетико", однако испанский гранд делает все возможное, чтобы заполучить Галлахера, оцениваемого "синими" в 50 миллионов фунтов.



Романо добавляет, что "Атлетико" уже ведет переговоры с "Челси", однако в шорт-листе клуба из Мадрида есть и другие полузащитники.