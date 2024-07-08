Джоб Беллингем решил остаться в "Сандерленде"

Полузащитник "Сандерленда" Джоб Беллингем решил отвергнуть интерес других клубов и остаться с "черными котами" еще минимум на сезон.

Беллингем только прошлым летом присоединился к "Сандерленду" из родного "Бирмингема", с тех пор забив семь голов в 45 матчах Чемпионшипа.



К Джобу, младшему брату полузащитника "Реала" Джуда Беллингема, существовал высокий интерес со стороны клубов Премьер-Лиги и за ее пределами. Особенно старался заполучить 18-летнего англичанина "Кристал Пэлас".



Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что Беллингем решил задержаться в "Сандерленде". Джоб верит в амбиции "котов", которые ставят перед собой цель выйти в Премьер-Лигу в новом сезоне.