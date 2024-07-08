Джоб Беллингем решил остаться в "Сандерленде"
Полузащитник "Сандерленда" Джоб Беллингем решил отвергнуть интерес других клубов и остаться с "черными котами" еще минимум на сезон.
Беллингем только прошлым летом присоединился к "Сандерленду" из родного "Бирмингема", с тех пор забив семь голов в 45 матчах Чемпионшипа.
К Джобу, младшему брату полузащитника "Реала" Джуда Беллингема, существовал высокий интерес со стороны клубов Премьер-Лиги и за ее пределами. Особенно старался заполучить 18-летнего англичанина "Кристал Пэлас".
Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что Беллингем решил задержаться в "Сандерленде". Джоб верит в амбиции "котов", которые ставят перед собой цель выйти в Премьер-Лигу в новом сезоне.
08.07.2024 19:00
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Друзья, всем привет!
Хочу задать вопрос: Чего вы ожидаете в АПЛ сезоне 2024/25?
Только адекватные плиз комменты.
Наш Юрген ушел, а ему на смену, если честно я про себя
э непонятно кто.
Но команду Клопп оставил боевую.
Челси тоже новый коуч возглавил 11 негритят ))
Какие ожидания от АПЛ 2024-25.. Обсудим?
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