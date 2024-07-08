"Ливерпуль" отклонил предложение "Трабзонспора" по Филлипсу

"Ливерпуль" отклонил предложение турецкого "Трабзонспора" в 4 миллиона фунтов о покупке защитника Нэта Филлипса.

Филлипс уже вступил в заключительный год по своему контракту, и The Athletic ожидает, что Нэт в любом случае покинет "Ливерпуль" этим летом.



Однако предложенная "Трабзонспором" сумма не устроила "Ливерпуль", который оценивает 27-летнего англичанина вдвое дороже — в 8 млн. фунтов.



В прошлом сезоне Филлипс поиграл за "Селтик" и "Кардифф" на правах аренды. Сейчас Нэт уже приступил к тренировкам на базе "красных" в Керби.



Одним из претендентов на Филлипса является "Бернли", чей новый главный тренер Скотт Паркер имеет опыт работы с Нэтом в "Борнмуте" в сезоне 2021/22.