Гринвуд близок к переходу в "Марсель"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд находится на пороге трансфера во французский "Марсель".

Минувший сезон Гринвуд отыграл за испанский "Хетафе" на правах аренды, забив 10 голов в 36 матчах и вернув свою карьеру в колею после скандала с изнасилованием и избиением своей девушки.



Ранее считалось, что возвращение в Ла Лигу является приоритетом для Гринвуда, которого также сватали в клубы Серии А, однако The Independent утверждает, что "Марсель" выигрывает борьбу за 22-летнего англичанина.



Нового главного тренера "Марселя" Роберто Де Дзерби не смущает репутация Гринвуда, и французский клуб уже значительно продвинулся в переговорах насчет постоянного трансфера Мейсона.



Вырученные за Гринвуда деньги "Юнайтед" планирует инвестировать назад в состав. В первую очередь "красные дьяволы" собираются приобрести защитника "Баварии" Маттейса Де Лигта и нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее.