Семеньо заключил новый пятилетний контракт с "Борнмутом"

Нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо заключил с клубом новый пятилетний контракт.

Семеньо выступает за "Борнмут" после своего перехода из "Бристоль Сити" в январе 2023. В своих 47 матчах за "вишенок" Антуан забил девять голов, включая восемь в минувшем сезоне Премьер-Лиги.



Своими голами 24-летний ганец помог команде Андони Ираолы набрать рекордное для "Борнмута" количество очков за сезон Премьер-Лиги — 48.



И наградой для Семеньо за продемонстрированный прогресс стала новая сделка на улучшенных условиях до 2029 года.



"Всем очевиден прогресс Антуана с момента его перехода 18 месяцев назад. Он становится сильнее и сильнее, насладившись своим первым полным сезоном с нами".



"Нам было важно согласовать новый долгосрочный контракт, отметив его вклад как ключевого игрока нашей команды, и мы хотим продолжать это наблюдать в предстоящие годы", — сообщил исполнительный директор "Борнмута" Нил Блэйк.