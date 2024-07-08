Семеньо заключил новый пятилетний контракт с "Борнмутом"

Антуан Семеньо Нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо заключил с клубом новый пятилетний контракт.

Семеньо выступает за "Борнмут" после своего перехода из "Бристоль Сити" в январе 2023. В своих 47 матчах за "вишенок" Антуан забил девять голов, включая восемь в минувшем сезоне Премьер-Лиги.

Своими голами 24-летний ганец помог команде Андони Ираолы набрать рекордное для "Борнмута" количество очков за сезон Премьер-Лиги — 48.

И наградой для Семеньо за продемонстрированный прогресс стала новая сделка на улучшенных условиях до 2029 года.

"Всем очевиден прогресс Антуана с момента его перехода 18 месяцев назад. Он становится сильнее и сильнее, насладившись своим первым полным сезоном с нами".

"Нам было важно согласовать новый долгосрочный контракт, отметив его вклад как ключевого игрока нашей команды, и мы хотим продолжать это наблюдать в предстоящие годы", — сообщил исполнительный директор "Борнмута" Нил Блэйк.


Метки Борнмут, контракты, Семеньо

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2024 16:00

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