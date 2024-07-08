"Фулхэм" готовит предложение по Смит-Роу

"Фулхэм" находится среди клубов, заинтересованных в полузащитнике "Арсенала" Эмиле Смит-Роу.

Смит-Роу отметился только тремя появлениями в стартовом составе "Арсенала" в минувшем сезоне Премьер-Лиги, поэтому Эмиль открыт к смене клуба этим летом, и регулярная игровая практика является его приоритетом.



По информации Sky Sports, Смит-Роу, у которого остается два года по контракту с "Арсеналом", вызывает интерес у целого ряда клубов Премьер-Лиги, включая "Фулхэм".



Утверждается, что в ближайшее время "дачники" должны оформить свой интерес к 23-летнему англичанину в конкретное предложение о покупке.



Смит-Роу является собственным воспитанником "Арсенала", поэтому все деньги с его продажи будут зачтены в качестве чистой прибыли при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей.