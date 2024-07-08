Паркер нацелен на титул Чемпионшипа

Новоиспеченный главный тренер "Бернли" Скотт Паркер озвучил свою цель выиграть Чемпионшип в сезоне 2024/25 и вернуть "бордовых" в Премьер-Лигу.

В минувшую субботу Паркер был назначен главным тренером "Бернли", сменив в этой роли ушедшего в "Баварию" Венсана Компани.



Несмотря на то, что в завершившемся сезоне "Бернли" стал второй худшей командой в Премьер-Лиге, Паркер настроен вернуть "бордовых" в элитный дивизион с первой же попытки.



"Эта команда вылетела в прошлом сезоне, но в сезоне до этого она была по-настоящему успешна. Для каждого здесь есть нечто, что нужно доказать, и мы будем к этому стремиться".



"Цель — вернуться в Премьер-Лигу. В этом отношении Винни проделал великолепную работу и оставил хороший фундамент. Здесь хороший подбор игроков. Мы должны сражаться за самую вершину таблицы", — цитирует Паркера Sky Sports.