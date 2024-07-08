Мареска хочет изменить культуру "Челси" и играть агрессивно
Энцо Мареска сообщил, какими вещами займется в первую очередь в качестве главного тренера "Челси".
Выиграв с "Лестером" Чемпионшип в прошлом сезоне, ранее этим летом Мареска принял предложение "Челси" и сейчас начинает подготовку к кампании 2024/25 со своей новой командой.
Итальянский специалист настроен изменить культуру "Челси", а также поставить команде агрессивный футбол, который будет радовать болельщиков.
"В такой момент, когда ты переходишь в клуб, ты стараешься проанализировать, в чем клуб и команда нуждаются, чтобы прибавить и делать правильные вещи. Для меня ясно, что нам нужно как можно скорее создать правильный менталитет и культуру. Культуру, которой фанаты смогут гордиться. Это очень важно".
"Мы постараемся быть командой, которая агрессивна с мячом и без мяча, и нам нужно создать связь между фанатами и клубом, особенно дома. Когда ваши фанаты позади команды и подстегивают ее, вы словно играете с 12 игроками, и именно это нам нужно создать здесь", — сообщил Мареска официальному веб-сайту "Челси".
08.07.2024 13:00
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Последние комментарии:
Вуахахахахахахахахаха
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ИМПЕРАТОР! Лучший ученик Пепа Гвардиолы!
Это вам не кофе приносить с гелем на иблище, чтобы конспектик подрезать))
ехехе
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Вообщем турнут к марту
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