Мареска хочет изменить культуру "Челси" и играть агрессивно

Энцо Мареска Энцо Мареска сообщил, какими вещами займется в первую очередь в качестве главного тренера "Челси".

Выиграв с "Лестером" Чемпионшип в прошлом сезоне, ранее этим летом Мареска принял предложение "Челси" и сейчас начинает подготовку к кампании 2024/25 со своей новой командой.

Итальянский специалист настроен изменить культуру "Челси", а также поставить команде агрессивный футбол, который будет радовать болельщиков.

"В такой момент, когда ты переходишь в клуб, ты стараешься проанализировать, в чем клуб и команда нуждаются, чтобы прибавить и делать правильные вещи. Для меня ясно, что нам нужно как можно скорее создать правильный менталитет и культуру. Культуру, которой фанаты смогут гордиться. Это очень важно".

"Мы постараемся быть командой, которая агрессивна с мячом и без мяча, и нам нужно создать связь между фанатами и клубом, особенно дома. Когда ваши фанаты позади команды и подстегивают ее, вы словно играете с 12 игроками, и именно это нам нужно создать здесь", — сообщил Мареска официальному веб-сайту "Челси".


Метки Мареска, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2024 13:00

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Последние комментарии:




  1. tihinya-moiyobir 08.07.2024 14:01 # tihinya-moiyobir
    Вуахахахахахахахахаха

    (ответить)

  2. sellman 08.07.2024 13:10 # sellman
    ИМПЕРАТОР! Лучший ученик Пепа Гвардиолы!

    Это вам не кофе приносить с гелем на иблище, чтобы конспектик подрезать))

    ехехе

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  3. bes-ter 08.07.2024 13:07 # bes-ter
    Вообщем турнут к марту

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