Мареска хочет изменить культуру "Челси" и играть агрессивно

Энцо Мареска сообщил, какими вещами займется в первую очередь в качестве главного тренера "Челси".

Выиграв с "Лестером" Чемпионшип в прошлом сезоне, ранее этим летом Мареска принял предложение "Челси" и сейчас начинает подготовку к кампании 2024/25 со своей новой командой.



Итальянский специалист настроен изменить культуру "Челси", а также поставить команде агрессивный футбол, который будет радовать болельщиков.



"В такой момент, когда ты переходишь в клуб, ты стараешься проанализировать, в чем клуб и команда нуждаются, чтобы прибавить и делать правильные вещи. Для меня ясно, что нам нужно как можно скорее создать правильный менталитет и культуру. Культуру, которой фанаты смогут гордиться. Это очень важно".



"Мы постараемся быть командой, которая агрессивна с мячом и без мяча, и нам нужно создать связь между фанатами и клубом, особенно дома. Когда ваши фанаты позади команды и подстегивают ее, вы словно играете с 12 игроками, и именно это нам нужно создать здесь", — сообщил Мареска официальному веб-сайту "Челси".