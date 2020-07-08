Саутгейт не удовлетворен выходом в полуфинал

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что он и его команда не удовлетворены выходом в полуфинал Евро-2024.

Победив сборную Швейцарии по пенальти, англичане вышли в полуфинал Евро-2024, где теперь сыграют с Голландией.

Однако Саутгейт и его игроки нацелены лишь на финал, и Гарет считает такую мотивацию сдвигом в мышлении.

"Думаю, в этот раз разница в том, что, когда мы достигли четвертьфинала, мы не были удовлетворены этим, поэтому у нас определенно произошел сдвиг в мышлении насчет того, что мы как команда считаем приемлемым и чего хотим достичь".

"Сейчас идет футбол на вылет, и все решают столь малые детали, как мы в этом убедились против Швейцарии. Игра легко может перевернуться. Но команды, которые стабильно побеждают, обладают этим мышлением, и они не удовлетворены просто выходом в четвертьфинал. Они продолжают двигаться дальше, и именно это мы должны делать", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.


Метки Евро-2024, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. closer 08.07.2024 12:23 # closer
    Как бомж, не удовлетворённый твоей соткой, брошенной из лучших побуждений

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  2. suddenly 08.07.2024 12:08 # suddenly
    Когда вылетит в полуфинале будет удовлетворён?

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