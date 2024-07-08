Саа считает Кварацхелия идеален для Премьер-Лиги

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа считает, что вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия идеально подходит для Премьер-Лиги.

В своих 88 матчах за "Наполи" Кварацхелия совершил 51 результативное действие, в 2023 году завоевав титул итальянской Серии А.



А ранее этим летом Хвича блестяще себя проявил на Евро-2024, где сборная Грузии сенсационно достигла 1/8 финала.



Кварацхелию настойчиво сватают в "Ливерпуль" и другие большие английские клубы, и Саа убежден, что Премьер-Лига — лучшее направление для 23-летнего грузина.



"Мне действительно нравится стиль Хвичи Кварацхелии. Он может играть везде в Премьер-Лиге. Все они захотят заполучить его, и его выбор будет основан только на игровом стиле".



"Кварацхелия идеально подходит благодаря своей изобретательности и своему трудолюбию, он может сыграть на обоих флангах и в качестве 10-го номера — он может все. Мне действительно нравится его энергия и то, как он смотрелся в сборной Грузии. Он удивительный игрок".



"Нет таких клубов, которые бы сказали "нет", если бы могли заполучить его. Да, игровой стиль некоторых команд подходит ему больше, чем других. Кто бы ни заполучил Кварацхелию, они получат невероятного игрока", — цитирует Саа Liverpool Echo.