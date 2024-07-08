Кукурелья: "Я очень счастлив в Англии"
Защитник "Челси" Марк Кукурелья опроверг слухи о том, что он может вернуться на родину в Испанию.
По ходу минувшего сезона регулярно появлялись слухи о возможном уходе Кукурельи из "Челси". Долгое время Марк не оправдывал свой ценник в 62 миллиона фунтов.
Однако 25-летний защитник сильно завершил сезон и перенес эту форму на Евро-2024, где является одним из лучших игроков сборной Испании.
По словам Кукурельи, он и его семья очень хорошо себя чувствуют в Англии, и вопрос о возвращении на родину перед ними не стоит.
"Ла Лига — мой дом, но я очень счастлив в Англии. Это замечательный опыт для меня и мой семьи", — цитирует Кукурелью Football.London.
08.07.2024 10:00
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