Саутгейт: "Использую критику как топливо"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что использует критику в свой адрес как "топливо".
На Евро-2024 англичане достигли уже полуфинала, где в ближайшую среду сразятся с Голландией. Однако в каждом проведенном на турнире матче к игре команде Саутгейта были большие претензии.
Саутгейта выставляли главным виновником неубедительного футбола англичан, а после безголевой ничьей против Словении в Гарета даже полетели пивные стаканчики.
Саутгейт признает, что его ранит такого рода критика, когда она приобретает личный характер, однако Гарет научился это правильно использовать.
"Слушайте, я просто стараюсь улучшить английский футбол, стараюсь дарить нам вечера вроде этого".
"Я не могу отрицать, что это бывает больно, когда критика становится персональной. Я не думаю, что это нормально, когда в тебя бросают пиво".
"Однако мы третий раз в полуфинале за четыре турнира, и я думаю, мы продолжаем дарить великолепные воспоминания. Поэтому мы продолжим стараться, продолжим сражаться, и мы будем наслаждаться этим приключением".
"Слушайте, я не могу отрицать, что порой критика приобретает личный характер... Это профессия, в которой тебя высмеивают, твои профессиональные качества ставят под вопрос, и я не думаю, что бросаться пивом — это нормально".
"Но мне повезло, что в своей жизни я преодолел много препятствий, и это сделало меня более целеустремленным. Я просто использую это как топливо".
"Я знаю, к чему хочу привести команду, и команда должна видеть меня сильным в такие моменты, иначе мои послания игрокам не дойдут", — цитирует Саутгейта The Independent.
08.07.2024 09:00
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Последние комментарии:
Саутгейт: "Использую брошенное пиво как топливо"
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а что тебе долбоебу остаётся делать,
кроме как по еблански принимать все х у и,
говоря что "нас ебут - а мы крепчаем"
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