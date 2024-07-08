Саутгейт: "Использую критику как топливо"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что использует критику в свой адрес как "топливо".

На Евро-2024 англичане достигли уже полуфинала, где в ближайшую среду сразятся с Голландией. Однако в каждом проведенном на турнире матче к игре команде Саутгейта были большие претензии.



Саутгейта выставляли главным виновником неубедительного футбола англичан, а после безголевой ничьей против Словении в Гарета даже полетели пивные стаканчики.



Саутгейт признает, что его ранит такого рода критика, когда она приобретает личный характер, однако Гарет научился это правильно использовать.



"Слушайте, я просто стараюсь улучшить английский футбол, стараюсь дарить нам вечера вроде этого".



"Я не могу отрицать, что это бывает больно, когда критика становится персональной. Я не думаю, что это нормально, когда в тебя бросают пиво".



"Однако мы третий раз в полуфинале за четыре турнира, и я думаю, мы продолжаем дарить великолепные воспоминания. Поэтому мы продолжим стараться, продолжим сражаться, и мы будем наслаждаться этим приключением".



"Слушайте, я не могу отрицать, что порой критика приобретает личный характер... Это профессия, в которой тебя высмеивают, твои профессиональные качества ставят под вопрос, и я не думаю, что бросаться пивом — это нормально".



"Но мне повезло, что в своей жизни я преодолел много препятствий, и это сделало меня более целеустремленным. Я просто использую это как топливо".



"Я знаю, к чему хочу привести команду, и команда должна видеть меня сильным в такие моменты, иначе мои послания игрокам не дойдут", — цитирует Саутгейта The Independent.