Саутгейт: "Использую критику как топливо"

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что использует критику в свой адрес как "топливо".

На Евро-2024 англичане достигли уже полуфинала, где в ближайшую среду сразятся с Голландией. Однако в каждом проведенном на турнире матче к игре команде Саутгейта были большие претензии.

Саутгейта выставляли главным виновником неубедительного футбола англичан, а после безголевой ничьей против Словении в Гарета даже полетели пивные стаканчики.

Саутгейт признает, что его ранит такого рода критика, когда она приобретает личный характер, однако Гарет научился это правильно использовать.

"Слушайте, я просто стараюсь улучшить английский футбол, стараюсь дарить нам вечера вроде этого".

"Я не могу отрицать, что это бывает больно, когда критика становится персональной. Я не думаю, что это нормально, когда в тебя бросают пиво".

"Однако мы третий раз в полуфинале за четыре турнира, и я думаю, мы продолжаем дарить великолепные воспоминания. Поэтому мы продолжим стараться, продолжим сражаться, и мы будем наслаждаться этим приключением".

"Слушайте, я не могу отрицать, что порой критика приобретает личный характер... Это профессия, в которой тебя высмеивают, твои профессиональные качества ставят под вопрос, и я не думаю, что бросаться пивом — это нормально".

"Но мне повезло, что в своей жизни я преодолел много препятствий, и это сделало меня более целеустремленным. Я просто использую это как топливо".

"Я знаю, к чему хочу привести команду, и команда должна видеть меня сильным в такие моменты, иначе мои послания игрокам не дойдут", — цитирует Саутгейта The Independent.


Метки Евро-2024, Премьер-Лига, Саутгейт, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2024 09:00

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  1. ilovemanutd 08.07.2024 10:17 # ilovemanutd
    Саутгейт: "Использую брошенное пиво как топливо"

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  2. closer 08.07.2024 09:34 # closer
    а что тебе долбоебу остаётся делать,
    кроме как по еблански принимать все х у и,
    говоря что "нас ебут - а мы крепчаем"

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