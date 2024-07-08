Алеш Гарсия подтвердил, что отверг "Вест Хэм"

Полузащитник Алеш Гарсия подтвердил, что отказал "Вест Хэму" ради перехода в "Байер" ранее этим летом.

В прошлом месяце Гарсия сменил "Жирону" на "Байер" по сделке стоимостью 18 миллионов евро (15 млн. фунтов).



27-летний испанец очень ярко отыграл минувший сезон, помог "Жироне" квалифицироваться в Лигу Чемпионов и попал в символическую сборную Ла Лиги.



Поэтому к Гарсии существовал высокий интерес, но только "Вест Хэм", помимо "Байера", выдвинул свое предложение бывшему юниору "Манчестер Сити".



"Какие предложения у меня были до перехода в "Байер"? Одно от "Вест Хэма". Их предложение было единственным".



"Если бы я подождал дольше, я бы мог получить еще одно. Вариант с "Байером" выглядел для меня наиболее позитивным — из-за тренера и стиля игры. Триггером стала возможность сыграть в Лиге Чемпионов", — сообщил Гарсия Diari de Girona.