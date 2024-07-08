Шоу — о своем возвращении: "Это удивительное ощущение"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу поделился своими ощущениями от возвращения на футбольное поле.

Не имея игровой практики с февраля из-за травмы задней поверхности бедра, 28-летний Шоу попал в заявку сборной Англии на Евро-2024.



Шоу смог вернуться на футбольное поле только в четвертьфинальном матче против сборной Швейцарии в минувшую субботу.



Шоу вступил в игру на 78-й минуте, заменив Кирана Триппьера. Люк продержался не только остаток второго тайма, но и экстра-таймы, отпраздновав с английской сборной победу в серии пенальти.



Шоу признает, что его восстановление заняло больше времени, нежели он и главный тренер англичан Гарет Саутгейт ожидали. Поэтому радость Люка от возвращения была еще сильнее.



"Это удивительное ощущение. Это был действительный длинный путь. Я много раз оказывался отброшен назад, но это стоило того, особенно после той упорной работы, которую я проделал в последние недели".



"Вернуться на поле и снова насладиться пребыванием на поле — это очень славный момент для меня. Вдобавок мы одержали победу, так что это очень приятное и счастливое ощущение".



"Думаю, все мы думали, что я вернусь чуть раньше. Но, к сожалению, я пару раз был отброшен назад, из-за чего я еще сильнее хотел сыграть здесь".



"Конечно, я многим обязан Гарету за ту веру, которую он демонстрировал в отношении меня, и за то доверие, которое он оказал, включив меня в заявку, даже если мне было суждено сыграть только на поздних стадиях. Я в большом долгу перед ним", — цитирует Шоу Daily Mirror.