Светская хроника за понедельник

"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" сражаются за Брайана Бробби. "Манчестер Сити" вступил в борьбу за Энтони Гордона. Джек Грилиш впервые станет отцом. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Арсенал" может отправить защитника Якуба Кивера в аренду в случае приобретения Риккардо Калафьори из "Болоньи". (Fabrizio Romano)



"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" сражаются за оцениваемого в 30 миллионов фунтов нападающего "Аякса" Брайана Бробби. (The Sun)



"Ювентус" хочет продать Федерико Кьезу, чтобы на вырученные деньги купить нападающего "Юнайтед" Мейсона Гринвуда. (Calciomercato)



Защитник "Баварии" Маттейс Де Лигт и нападающий "Болоньи" Джошуа Зиркзее близки к переходу в "Юнайтед". (talkSPORT)



Полузащитник "Фиорентины" Софьян Амрабат надеется вернуться в "Юнайтед". (Corriere dello Sport)



В понедельник боссы "Юнайтед" решат, будет ли их клуб делать новое предложение о покупке защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта. (Daily Mail)



"Манчестер Сити" вступил в борьбу за вингера "Ньюкасла" Энтони Гордона. (Football Insider)



Полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне достиг устной договоренности с саудовским "Аль-Иттихадом". (TEAMtalk)



"Сити" предложил своего защитника Жоау Канселу "Интеру" и "Ювентус". (La Stampa)



Переход полузащитника "Челси" Конора Галлахера в "Тоттенхэм" маловероятен. (Football Insider)



"Атлетико" потребовал 72 млн. фунтов от "Челси" за нападающего Саму Омородиона. (The Sun)



Полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья прошел медобследование в "Баварии". (Sky Sport Germany)



"Вест Хэм" интересуется нападающим "Вильярреала" Александером Серлотом, чей контракт предусматривает отступные в 32 млн. фунтов. (AS)



Защитник "Халла" Джейкоб Гривз проходит медобследование в "Ипсвиче". Два клуба также продолжают обсуждать трансфер вингера "тигров" Джейдена Филогена. (Sky Sports)



Другое



"Ньюкасл" уверен в согласовании нового контракта со своим нападающим Александером Исаком. (Football Insider)



Полузащитник "Реала" сборной Англии Джуд Беллингем стал фаворитом букмекеров на завоевание следующего "Золотого мяча". (Live Odds)



Бывший защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген завершает карьеру в сборной Бельгии. (Fabrizio Romano)



Плеймейкер "Сити" Джек Грилиш и его девушка объявили, что ожидают первенца. (Daily Mail)



Экс-нападающий "Вест Бромвича" и "Стоука" Питер Одемвинге стал профессиональным гольфистом. (Daily Star)