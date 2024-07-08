"Арсенал" сделал запрос насчет Дэна Бентли

"Арсенал" обратился к "Вулверхэмптону" насчет приобретения голкипера Дэна Бентли.

Только на днях "Арсенал" подтвердил выкуп голкипера Давида Райи у "Брентфорда" за 27 миллионов фунтов после сезона аренды.



Райя, как ожидается, останется первым номером "Арсенала" в новом сезоне, а вот будущее его дублера Аарона Рамсдейла находится под большим вопросом.



Заранее готовясь на случай ухода Рамсдейла, "Арсенал" установил контакт с "Вулверхэмптоном" насчет Бентли, который только в январе 2023 присоединился к "волкам" из "Бристоль Сити".



Как сообщает The Athletic, "Вулверхэмптон" не заинтересован в продаже Бентли и отпустит 30-летнего англичанина только за приличную компенсацию, позволяющую найти адекватную замену.



За полтора сезона на "Молинью" Бентли сыграл только пять матчей в Премьер-Лиге. Иронично, что его дебют в высшем дивизионе пришелся как раз на поединок против "Арсенала" в декабре 2023.