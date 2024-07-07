Адриан объявил об уходе из "Ливерпуля"

Голкипер Адриан объявил о своем уходе из "Ливерпуля", отклонив предложение о новом контракте.

Адриан представлял "Ливерпуль" после своего перехода свободным агентом из "Вест Хэма" в 2019 году. С тех пор 37-летний испанец сыграл 26 матчей за "красных", включая Суперкубок Европы против "Челси" в августе 2019.



Последний раз Адриан сыграл в футболке "Ливерпуля" в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в 2022.



В минувшем сезоне Адриан был только третьим голкипером в "Ливерпуле", находясь за спиной Алиссона и Кувина Келлехера.



Несмотря на то, что "Ливерпуль" хотел сохранить Адриана и даже предложил тому новую 12-месячную сделку, ветеран решил покинуть мерсисайдский клуб, о чем сегодня было объявлено официально.



Ожидается, что теперь Адриан вернется на родину и присоединится к "Реал Бетис".