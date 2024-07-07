Адриан объявил об уходе из "Ливерпуля"
Голкипер Адриан объявил о своем уходе из "Ливерпуля", отклонив предложение о новом контракте.
Адриан представлял "Ливерпуль" после своего перехода свободным агентом из "Вест Хэма" в 2019 году. С тех пор 37-летний испанец сыграл 26 матчей за "красных", включая Суперкубок Европы против "Челси" в августе 2019.
Последний раз Адриан сыграл в футболке "Ливерпуля" в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в 2022.
В минувшем сезоне Адриан был только третьим голкипером в "Ливерпуле", находясь за спиной Алиссона и Кувина Келлехера.
Несмотря на то, что "Ливерпуль" хотел сохранить Адриана и даже предложил тому новую 12-месячную сделку, ветеран решил покинуть мерсисайдский клуб, о чем сегодня было объявлено официально.
Ожидается, что теперь Адриан вернется на родину и присоединится к "Реал Бетис".
07.07.2024 23:00
Просмотров: 240
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ёбырь пинсов
https://www.youtube.com/watch?v=H51EF1oTn4o
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий