Олисе сменил "Пэлас" на "Баварию"

Вингер Майкл Олисе завершил переход из "Кристал Пэлас" в "Баварию", заключив с немецким клубом контракт до 2029 года.

Олисе обошелся "Баварии" в 60 миллионов евро (50.8 млн. фунтов), которые были прописаны в контракте Майкла с "Пэлас" в качестве отступных.



22-летний француз, родившийся в Англии, забил 16 голов и отдал 25 результативных передач в 90 матчах за "Пэлас" после своего перехода из "Рединга" за 8 млн. фунтов три года назад.



Ранее этим летом свой интерес к Олисе проявляли "Челси" и "Ньюкасл", но Майкл решил отправиться в Мюнхен, где будет работать с новым главным тренером "Баварии" в лице Венсана Компани.



"Я очень рад, что теперь буду играть за такой большой клуб. Это огромное испытание, но именно это я и искал. Я хочу проявить себя на этом уровне и сыграть свою роль в завоевании множества трофеев в предстоящие годы", — сообщил Олисе.



