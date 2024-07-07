Линекер видит в Лэмпарде преемника для Саутгейта

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер считает, что Фрэнк Лэмпард лучше всего годится на роль преемника для Гарета Саутгейта на посту главного тренера национальной команды.

Несмотря на всю критику насчет своей игры, англичане достигли уже полуфинала Евро-2024, где 10 июля сыграют против Голландии.



Линкер ожидает, что Саутгейт оставит свой пост независимо от того, как завершится турнир в Германии для англичан, и Лэмпард видится Гари очевидной кандидатурой на роль следующего наставника сборной.



"Думаю, это будет последний турнир Гарета Саутгейта, что бы ни случилось. Думаю, он абсолютно точно откажется от работы со сборной, если выиграет его".



"Но, думаю, он откажется, даже если не выиграет. Это будет его решение. Но я бы не оставил без внимания Фрэнка Лэмпарда. Думаю, он достаточно хорошо подкован тактически. Думаю, игроки сразу же будут уважать его. Хотя я опережаю события".



"Если пройтись по англичанам, то кто еще? Эдди Хау? Может быть", — цитирует Линекера The Telegraph.