"Арсенал" надеется оформить Калафьори на следующей неделе
"Арсенал" надеется оформить приобретение защитника "Болоньи" Риккардо Калафьори на следующей неделе.
По информации журналиста Фабрицио Романо, Калафьори уже дал свое согласие на переход в "Арсенал" и даже согласовал с лондонским клубом условия пятилетнего контракта с зарплатой в 4 миллиона евро (3.4 млн. фунтов) в год.
В ближайшие дни "Арсенал" надеется окончательно согласовать с "Болоньей" размер компенсации за 22-летнего игрока сборной Италии — стороны уже договорились о новом раунде переговоров, который обещает стать финальным.
Ранее пресса сообщала, что "Болонья" ожидает выручить около 50 млн. евро (42 млн. фунтов) за Калафьори, который способен сыграть не только центрального, но и левого защитника.
07.07.2024 20:00
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Бля он такой рахит пиздец думал что перейдет это дерьмо в членси
Но арсосал перехватил
В 2018 году Калафьори в 16 лет получил ужасную, опасную для карьеры травму: его левое колено было вывихнуто и все его связки были порваны (в комментариях оставлю видео).
Считалось, что его карьера окончена, поскольку это была «травма, которая случается в спорте только раз в десятилетие».
Количество игр пропущенных из-за травмы:
23/24 : 2.
22/23 : 14.
21/22 : 17.
20/21 : 23.
19/20 : 5.
18/19 : 67.
К своим 22 годам, очень много травм различной тяжести. Его колено, возможно может стать отпугивающим фактором для покупателей. Очень трудно предсказать какие последствия могут быть в будущем и как это скажется на его карьере.
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сделка закрыта!
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