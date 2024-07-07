"Арсенал" надеется оформить Калафьори на следующей неделе

Риккардо Калафьори "Арсенал" надеется оформить приобретение защитника "Болоньи" Риккардо Калафьори на следующей неделе.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Калафьори уже дал свое согласие на переход в "Арсенал" и даже согласовал с лондонским клубом условия пятилетнего контракта с зарплатой в 4 миллиона евро (3.4 млн. фунтов) в год.

В ближайшие дни "Арсенал" надеется окончательно согласовать с "Болоньей" размер компенсации за 22-летнего игрока сборной Италии — стороны уже договорились о новом раунде переговоров, который обещает стать финальным.

Ранее пресса сообщала, что "Болонья" ожидает выручить около 50 млн. евро (42 млн. фунтов) за Калафьори, который способен сыграть не только центрального, но и левого защитника.


Метки Арсенал, Болонья, Калафьори

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2024 20:00

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  1. felix-the-cat 07.07.2024 20:08 # felix-the-cat
    Бля он такой рахит пиздец думал что перейдет это дерьмо в членси

    Но арсосал перехватил



    В 2018 году Калафьори в 16 лет получил ужасную, опасную для карьеры травму: его левое колено было вывихнуто и все его связки были порваны (в комментариях оставлю видео).

    Считалось, что его карьера окончена, поскольку это была «травма, которая случается в спорте только раз в десятилетие».

    Количество игр пропущенных из-за травмы:

    23/24 : 2.
    22/23 : 14.
    21/22 : 17.
    20/21 : 23.
    19/20 : 5.
    18/19 : 67.

    К своим 22 годам, очень много травм различной тяжести. Его колено, возможно может стать отпугивающим фактором для покупателей. Очень трудно предсказать какие последствия могут быть в будущем и как это скажется на его карьере.

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  2. arsapsih2024 07.07.2024 20:05 # arsapsih2024
    сделка закрыта!

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