"Арсенал" надеется оформить Калафьори на следующей неделе

"Арсенал" надеется оформить приобретение защитника "Болоньи" Риккардо Калафьори на следующей неделе.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Калафьори уже дал свое согласие на переход в "Арсенал" и даже согласовал с лондонским клубом условия пятилетнего контракта с зарплатой в 4 миллиона евро (3.4 млн. фунтов) в год.



В ближайшие дни "Арсенал" надеется окончательно согласовать с "Болоньей" размер компенсации за 22-летнего игрока сборной Италии — стороны уже договорились о новом раунде переговоров, который обещает стать финальным.



Ранее пресса сообщала, что "Болонья" ожидает выручить около 50 млн. евро (42 млн. фунтов) за Калафьори, который способен сыграть не только центрального, но и левого защитника.