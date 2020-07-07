"Юнайтед" договорился с представителями Зиркзее

"Манчестер Юнайтед" достиг предварительной договоренности с нападающим "Болоньи" Джошуа Зиркзее.

По информации Sky Sports, после интенсивных переговоров "Юнайтед" и представители Зиркзее пришли к общему знаменателю насчет условий личного контракта и размера комиссионных.



При этом "Юнайтед" уже уведомил "Болонью" о своем намерении выплатить отступные по контракту 23-летнего голландца в размере 34 миллионов фунтов.



В данный момент Зиркзее находится в расположении своей сборной на Евро-2024 и только накануне дебютировал на турнире, появившись на замену в концовке победного для голландцев матча 1/4 финала против Турции (2:1).



В услугах Зиркзее также были заинтересованы "Арсенал", "Милан" и "Ювентус", но "Юнайтед", судя по всему, выигрывает борьбу за соотечественника своего главного тренера Эрика Тен Хага.