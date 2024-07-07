Тиаго Алькантара решил завершить карьеру
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара собирается завершить игровую карьеру.
Контракт Тиаго с "Ливерпулем" истек в конце минувшего сезона, который был омрачен для 33-летнего испанца проблемами со здоровьем.
За весь сезон Алькантара сыграл лишь один матч, появившись на замену на заключительные пять минут против "Арсенала" в феврале.
Ранее этим летом ходили слухи, что Тиаго может свободным агентом вернуться в "Барселону", однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что ветеран реши повесить бутсы на гвоздь.
Алькантара провел в "Ливерпуле" четыре сезона, успев выиграть с "красными" Кубок Англии и Суперкубок Англии.
07.07.2024 18:00
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