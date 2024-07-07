"Лестер" приобрел Майкла Голдинга у "Челси"
"Лестер" объявил о приобретении полузащитника Майкла Голдинга из "Челси" за 5 миллионов фунтов.
18-летний Голдинг, считавшийся одним из перспективнейших выпускников академии "Челси", заключил с "Лестером" контракт до 2028 года.
Минувший сезон Голдинг начинал в команде U-18 "синих", а заканчивал основным игроком U-23. Вдобавок в январе юный англичанин дебютировал за первую команду.
Тот поздний выход на замену против "Престона" в Кубке Англии в январе так и остался единственным матчем Голдинга за первую команду "Челси".
07.07.2024 17:00
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