Кейн: "Сака был великолепен весь матч"

Капитан сборной Англии Харри Кейн похвалил своего партнера по команде Букайо Сака после победы над Швейцарией в четвертьфинале Евро-2024.

На матч против Швейцарии накануне Сака вышел играть правого вингбека, однако представитель "Арсенала" блестяще справился со своей ролью.



Именно Сака забил гол, который позволил англичанам сравнять счет и перевести игру в экстра-таймы, а также реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти, своей игрой по-настоящему впечатлив Кейна.



"Он великолепно провел весь матч, играя на позиции, на которой прежде он уже играл, но к которой не привык. Он был нашим грозным оружием при игре с мячом".



"Он создавал проблемы сопернику весь матч и великолепным ударом забил гол, который он полностью заслужил. Он вернул нас в игру, когда мы нуждались в этом больше всего. Но также он проделал большую работу без мяча, он так старался, совершал блоки и отборы вплоть до 120-й минуты".



"А затем он вышел на серию пенальти и сделал то, что сделал. Я знаю его характер, поэтому я знал, что ему будет комфортно в этой ситуации, несмотря на случившееся в прошлом".



"Он очень хорошо готовится к такого рода моментам, и он идеально исполнил удар. Это был великолепный вечер для него, и он это полностью заслуживает", — цитирует Кейна Sky Sports.