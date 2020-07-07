МЮ уведомил "Болонью", что готов выплатить отступные за Зиркзее

"Манчестер Юнайтед" сообщил "Болонье" о своей готовности выплатить отступные в 40 миллионов евро (34 млн. фунтов) за нападающего Джошуа Зиркзее.

Как сообщает авторитетный журналист Бен Джейкобс, в данный момент 23-летний Зиркзее является целью номер один "Юнайтед" по укреплению нападения.



Уведомив "Болонью" о готовности выплатить отступные по контракту Зиркзее, сейчас "Юнайтед" продолжает переговоры с агентом игрока Киа Джурабчаном.



"Юнайтед" и Джурабчан обсуждают условия личного контракта, а также размер комиссионных, которые могут составить около 10 млн. евро (8.5 млн. фунтов).



"Юнайтед" все еще предстоит дождаться окончательного решения самого Зиркзее, а это случится после того, как Джошуа со сборной Голландии завершат свое выступление на Евро-2024.