Кейн не получил травмы, влетев в Саутгейта

Капитан сборной Англии Харри Кейн заверил, что не получил травмы в концовке матча 1/4 финала Евро-2024 против Швейцарии.

Кейн был заменен главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом в экстра-таймах матча в Дюссельдорфе накануне, незадолго до серии пенальти.



Это случилось после того, как Кейн врезался в Саутгейта в технической зоне и отлетел к тележке-холодильнику.



По словам Кейна, ему было странно наблюдать за серией послематчевых пенальти со стороны, однако он был уверен в успехе своих партнеров по команды. А что касается падения, то Харри отделался лишь мышечными судорогами.



"Это было слегка безумно. Тренер пытался схватить меня, а я почти утянул его за собой вниз".



"Падая, я испытал судороги в обеих икрах, поэтому босс принял быстрое решение выпустить Айвена, и, конечно, это было правильное решение. Он (Тоуни) сам является великолепным пенальтистом, поэтому мы ничего не теряли".



"Да, мне было странно наблюдать за этим со стороны, но я чувствовал себя странно спокойным. Я правда чувствовал, что у парней все под контролем. У нас есть система, которой мы следуем, и парни идеально все исполнили", — цитирует Кейна talkSPORT.