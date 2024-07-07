Ширер считает сплоченность ключом к успеху Англии на Евро-2024

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер назвал сплоченность ключом к успеху команды Гарета Саутгейта на Евро-2024.

Накануне Англия в серии послематчевых пенальти одолела Швейцарию в Дюссельдорфе и вышла в полуфинал Евро-2024.



Ширер честно признается, что не верил в это, учитывая игру англичан. Однако Алан восхищается тем, какой дружный коллектив удалось сколотить Саутгейту.



"Неделю назад или около того я не верил, что Англия дойдет до полуфинала Евро-2024, но тренер и игроки сделали то, о чем они постоянно говорили".



"Давайте пока не будем чересчур увлекаться, но мы уже в четверке лучших команд, и каждый, конечно, начинает думать о победе. В том числе английские болельщики в Дюссельдорфе".



"Самое важное — это то, что мы прошли дальше. Эта команда все еще способна прибавить, и это воодушевляет больше всего".



"Мы можем играть лучше, чем против Швейцарии, но такая сплоченность на вес золота, а у Гарета Саутгейта и его игроков ее явно в избытке", — сообщил Ширер BBC.