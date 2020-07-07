Саутгейт возмущен утечками информации из сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт возмущен утечками информации из лагеря своей команды.

За несколько дней до четвертьфинального матча Евро-2024 против Швейцарии стало известно, что Саутгейт собирается перейти на схему с тремя защитниками, использовав Кирана Триппьера и Букайо Сака в качестве вингбеков.



Эта не первая подобная утечка насчет тактики или состава, и после победы в серии пенальти над Швейцарией Саутгейт поделился своими чувствами насчет этого.



"Как мы можем остановить эти утечки? Мы не можем".



"Мы здесь пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные медиа распространяю тактическую информацию за два часа до того, как мы выходим на тренировочное поле".



"Они найдут оправдание и скажут, что получили ее из лагеря, но как это помогает команде? Как это помогает победить Швейцарию? Возможно, они ожидали, что мы сыграем по-другому, но вместо этого они получают три дня, чтобы подготовиться к тому, что делаем мы".



"Это из-за окружения, в котором мы работаем. Это сложно. Сложнее, чем должно быть, но мы все еще в гонке", — сообщил Саутгейт talkSPORT.