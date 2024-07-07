"Милан" сделал стартовое предложение по Эмерсону Роялу
"Милан" сделал стартовое предложение о покупке крайнего защитника "Тоттенхэма" Эмерсона Рояла.
Роял отметился только 11 появлениями в стартовом составе "Тоттенхэма" в минувшем сезоне Премьер-Лиги, и Эмерсон входит в число игроков, с которыми "шпоры" готовы расстаться этим летом.
На протяжении последних недель Рояла сватали в "Милан", и сейчас, сообщает Sky Italia, клуб Серии А выдвинул свое первое предложение по 25-летнему бразильцу.
Размер этого предложения не уточняется, однако два клуба по-прежнему расходятся в оценке стоимости Рояла.
Если верить итальянской прессе, у Рояла есть варианты и с другими клубами, но Эмерсон предпочитает "Милан".
07.07.2024 11:00
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