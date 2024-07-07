"Юнайтед" хочет избавиться от Магуайра

"Манчестер Юнайтед" настроен избавиться от защитника Харри Магуайра этим летом.

Магуайр не испытывал дефицита в игровых минутах в минувшем сезоне, однако главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг был вынужден довериться Харри из-за травм других защитников.



Как сообщает Daily Mirror, Тен Хаг не видит 31-летнего англичанина основным игроком в преддверии нового сезона, планируя сделать ставку в центре обороны на связку Лисандро Мартинеса и Маттейса Де Лигта, переговоры о покупке которого из "Аякса" вовсю идут.



Контракт Магуайра истекает уже следующим летом, и "Юнайтед" не собирается бесплатно отпускать игрока, который некогда стоил клубу 80 миллионов фунтов — рекордные для защитника деньги.



Поэтому найти покупателя на Магуайра — одна из приоритетных задач для нового спортивного директора "Юнайтед" Дэна Эшуорта.



Прежде Магуайром интересовался "Вест Хэм", а также "Юнайтед" может попытаться выменять Харри на Джаррада Брантуэйта из "Эвертона".