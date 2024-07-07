"Юнайтед" хочет избавиться от Магуайра
"Манчестер Юнайтед" настроен избавиться от защитника Харри Магуайра этим летом.
Магуайр не испытывал дефицита в игровых минутах в минувшем сезоне, однако главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг был вынужден довериться Харри из-за травм других защитников.
Как сообщает Daily Mirror, Тен Хаг не видит 31-летнего англичанина основным игроком в преддверии нового сезона, планируя сделать ставку в центре обороны на связку Лисандро Мартинеса и Маттейса Де Лигта, переговоры о покупке которого из "Аякса" вовсю идут.
Контракт Магуайра истекает уже следующим летом, и "Юнайтед" не собирается бесплатно отпускать игрока, который некогда стоил клубу 80 миллионов фунтов — рекордные для защитника деньги.
Поэтому найти покупателя на Магуайра — одна из приоритетных задач для нового спортивного директора "Юнайтед" Дэна Эшуорта.
Прежде Магуайром интересовался "Вест Хэм", а также "Юнайтед" может попытаться выменять Харри на Джаррада Брантуэйта из "Эвертона".
07.07.2024 10:00
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