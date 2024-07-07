Гринвуд хочет прояснить свое будущее на следующей неделе

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд хочет, чтобы решение насчет его будущего было принято на следующей неделе.

Отыграв минувший сезон за "Хетафе" на правах аренды, сейчас Гринвуд вернулся в "Юнайтед" и ждет, какое решение насчет него примет родной клуб.



По информации Daily Mirror, Гринвуд не хочет переходить во французский "Марсель", который проявляет к нему огромный интерес. Приоритет Мейсона — возвращение в Ла Лигу.



Ранее этим летом "Валенсия" предложила 25 миллионов фунтов за Гринвуда, которого "Юнайтед" оценивает в 40 млн. фунтов. Также 22-летний англичанин интересен "Барселоне", "Атлетико", "Ювентусу" и "Наполи".



Гринвуд хочет прояснить свое будущее как можно скорее, в идеале — уже на следующей неделе. Мейсон надеется, что "Юнайтед" сможет договориться с каким-нибудь испанским клубом.