"Челси" вернулся к идее с покупкой Осимхена

"Челси" вернулся к идее с приобретением нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.

"Челси" многие месяцы считался главным претендентом на Осимхена, но когда наступило лето, стало понятно, что "синие" не готовы выложить 130 миллионов евро (110 млн. фунтов), которые прописаны в контракте Виктора в качестве отступных.



"Челси" успел прощупать ряд альтернатив по укреплению позиции нападающего, включая Александера Исака из "Ньюкасла", Джона Дурана из "Астон Виллы", Саму Омородиона из "Атлетико" и Джонатана Дэвида из "Лилля", но в итоге вернулся к своему основному варианту.



Как утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале, у "Челси" появилась уверенность, что "Наполи" понизит цену за Осимхена, а дополнительно "синие" готовы включить в сделку двух своих игроков.



Одной из разменных монет в сделке по 25-летнему нигерийцу может стать нападающий Ромелу Лукаку, который минувший сезон провел в "Роме" на правах аренды и который знает нового главного тренера "Наполи" Антонио Конте по совместной работе в "Интере".



Также два клуба, контактирующие друг с другом через посредников, обсуждают имена Трево Чалобы, Чезаре Казадеи и Армандо Бройи.