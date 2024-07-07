"Сити" все больше опасается ухода Эдерсона
"Манчестер Сити" все больше опасается, что не сможет предотвратить отъезд своего основного голкипера Эдерсона в Саудовскую Аравию.
В данный момент у Эдерсона остается еще два года по своему действующему контракту. "Сити" не хочет терять своего первого номера и даже готов предложить тому новую сделку на улучшенных условиях.
Однако "Сити" и близко не может предложить Эдерсону условия, которыми 30-летнего бразильца пытается заманить "Аль-Наср", обладающий в своем составе Криштиану Роналду и Эмериком Лапортом.
Как утверждает Daily Star, "Аль-Наср" готов платить Эдерсону невероятные 900,000 фунтов в неделю, а это более чем в четыре раза, нежели экс-голкипер "Бенфики" имеет в "Сити".
Поэтому "горожане" крайне озабочены насчет потери Эдерсона, собираясь потребовать у саудитов 50 миллионов фунтов в качестве компенсации.
07.07.2024 07:00
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