"Сити" все больше опасается ухода Эдерсона

"Манчестер Сити" все больше опасается, что не сможет предотвратить отъезд своего основного голкипера Эдерсона в Саудовскую Аравию.

В данный момент у Эдерсона остается еще два года по своему действующему контракту. "Сити" не хочет терять своего первого номера и даже готов предложить тому новую сделку на улучшенных условиях.



Однако "Сити" и близко не может предложить Эдерсону условия, которыми 30-летнего бразильца пытается заманить "Аль-Наср", обладающий в своем составе Криштиану Роналду и Эмериком Лапортом.



Как утверждает Daily Star, "Аль-Наср" готов платить Эдерсону невероятные 900,000 фунтов в неделю, а это более чем в четыре раза, нежели экс-голкипер "Бенфики" имеет в "Сити".



Поэтому "горожане" крайне озабочены насчет потери Эдерсона, собираясь потребовать у саудитов 50 миллионов фунтов в качестве компенсации.