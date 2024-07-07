Сака — о пенальти против Швейцарии: "Я верил в себя"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака заявил, что не нервничал, исполняя 11-метровый в серии послематчевых пенальти за сборную Англии против Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024.

Когда Сака было только 19 лет, Букайо пошел исполнять пятый пенальти сборной Англии в финале Евро-2020 против Италии. Джанлуиджи Буффон отразил тот удар, оставив Букайо лежать в слезах на газоне "Уэмбли".



Учитывая прошлое, многие болельщики испытывали тревогу, когда Сака взялся исполнять 11-метровый в серии пенальти против Швейцарии в субботу вечером, однако сам Букайо давно изгнал своих демонов и был спокоен, поспособствовав победе англичан.



"Думаю, такое давление — это нечто, что я приветствую. Ты можешь промахнуться один раз, но дальше ты можешь выбрать, поместишь себя снова в это положение или нет. Я тот парень, который хочет снова поместить себя в это положение. Я верил в себя".



"Когда я увидел мяч в сетке, я был очень счастливым человеком".



"Я не собираюсь зацикливаться на прошлом. Что было, то было. Я мог сосредоточиться лишь на настоящем и на исполнении нового пенальти".



"Конечно, я знал, что многие люди нервничали, наблюдая за мной. Включая мою семью на трибунах. Но я сохранил спокойствие и забил", — цитирует Сака The Independent.