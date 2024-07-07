Соперником Англии по полуфиналу Евро-2024 стала Голландия

Соперником сборной Англии по полуфиналу Евро-2024 стала Голландия, одержавшая волевую победу 2:1 над Турцией.

В своем четвертьфинальном матче голландцы уступали в счете до 70-й минуты, когда Стефан Де Врей неотразимо пробил головой из центра штрафной площади.



А спустя всего шесть минут нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо заставил оппонента совершить автогол, который обеспечил Голландии победу и выход в полуфинал турнира.



Добавим, Голландия и Англия сыграют в Дортмунде в следующую среду, 10 июля. В другом полуфинале, днем ранее, сразятся Испания и Франция. Финал Евро-2024 назначен на 14 июля.