Соперником Англии по полуфиналу Евро-2024 стала Голландия
Соперником сборной Англии по полуфиналу Евро-2024 стала Голландия, одержавшая волевую победу 2:1 над Турцией.
В своем четвертьфинальном матче голландцы уступали в счете до 70-й минуты, когда Стефан Де Врей неотразимо пробил головой из центра штрафной площади.
А спустя всего шесть минут нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо заставил оппонента совершить автогол, который обеспечил Голландии победу и выход в полуфинал турнира.
Добавим, Голландия и Англия сыграют в Дортмунде в следующую среду, 10 июля. В другом полуфинале, днем ранее, сразятся Испания и Франция. Финал Евро-2024 назначен на 14 июля.
07.07.2024 00:00
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Ну теперь обсудим выборы в США: Байден - Трамп?
Я лично желаю добра амер.народу и хочу, чтобы они пожили при Байдене еще 4 года. Может тогда поймут как мы жили при позднем Брежневе и др. генсеках которые умирали один за другим?
П.С. Кому меньше 50 плиз особо не вякать.
Источник: http://fapl.ru/posts/108615/?c=1#c7942399
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благодаря гакпо деньги не проепал
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Голландия
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