Соперником Англии по полуфиналу Евро-2024 стала Голландия

Коди Гакпо Соперником сборной Англии по полуфиналу Евро-2024 стала Голландия, одержавшая волевую победу 2:1 над Турцией.

В своем четвертьфинальном матче голландцы уступали в счете до 70-й минуты, когда Стефан Де Врей неотразимо пробил головой из центра штрафной площади.

А спустя всего шесть минут нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо заставил оппонента совершить автогол, который обеспечил Голландии победу и выход в полуфинал турнира.

Добавим, Голландия и Англия сыграют в Дортмунде в следующую среду, 10 июля. В другом полуфинале, днем ранее, сразятся Испания и Франция. Финал Евро-2024 назначен на 14 июля.


Метки Евро-2024, сборная Голландии

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2024 00:00

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  1. zaeba1l 07.07.2024 00:18 # zaeba1l
    Ну теперь обсудим выборы в США: Байден - Трамп?
    Я лично желаю добра амер.народу и хочу, чтобы они пожили при Байдене еще 4 года. Может тогда поймут как мы жили при позднем Брежневе и др. генсеках которые умирали один за другим?
    П.С. Кому меньше 50 плиз особо не вякать.

    Источник: http://fapl.ru/posts/108615/?c=1#c7942399

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  2. closer 07.07.2024 00:05 # closer
    благодаря гакпо деньги не проепал

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  3. zaeba1l 07.07.2024 00:01 # zaeba1l
    Голландия

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