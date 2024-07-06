Саутгейт — о победе над Швейцарией: "Наш лучший матч по игре"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что против Швейцарии его команда показала свою лучшую игру на Евро-2024.

Сломить сопротивление Швейцарии в 1/4 финала Евро-2024 англичанам удалось только в серии послематчевых пенальти, тогда как 120 минут закончились со счетом 1:1.



После выхода в полуфинал Саутгейт признался, что доволен не только показанной игрой, но и морально-волевыми качествами своей команды.



"Думаю, игроки были великолепны, это был наш лучший матч по игре. Уступая в счете, продемонстрировать характер и стойкость духа, как это сделали мы... Важно не только хорошо сыграть".



"Букайо (Сака) проявил такую смелость, он один из наших лучших пенальтистов, и мы никогда не сомневались насчет исполнения им пенальти. Но все мы знаем, через что он пошел".



"Огромная игра, огромный результат, и мы все еще в гонке. Теперь нам нужно уделить внимание тактике. Это наш третий полуфинал, и это многое говорит о всем коллективе. Думаю, мы хорошо контролировали игру", — сообщил Саутгейт BBC.