Бремер исключает свой переход в "Юнайтед"

Защитник "Ювентуса" Глейсон Бремер исключил свой переход в "Манчестер Юнайтед" этим летом.

В предыдущие месяцы Глейсона неоднократно сватали в "Юнайтед". Казалось, недавняя смена главного тренера в "Ювентусе" может подтолкнуть 27-летнего бразильца к отъезду из Турина.



Однако Бремер связывает свое будущее с "Ювентусом" и предвкушает совместную работу со своим новым наставником Тиаго Моттой.



"Юнайтед"? Я уже в топ-клубе. Я уже в "Ювентусе". Мы будем творить замечательные вещи в следующем сезоне. Тиаго Мотта — превосходный тренер, и это был очень хороший выбор", — сообщил Бремер AS.