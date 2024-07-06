Бремер исключает свой переход в "Юнайтед"

Глейсон Бремер Защитник "Ювентуса" Глейсон Бремер исключил свой переход в "Манчестер Юнайтед" этим летом.

В предыдущие месяцы Глейсона неоднократно сватали в "Юнайтед". Казалось, недавняя смена главного тренера в "Ювентусе" может подтолкнуть 27-летнего бразильца к отъезду из Турина.

Однако Бремер связывает свое будущее с "Ювентусом" и предвкушает совместную работу со своим новым наставником Тиаго Моттой.

"Юнайтед"? Я уже в топ-клубе. Я уже в "Ювентусе". Мы будем творить замечательные вещи в следующем сезоне. Тиаго Мотта — превосходный тренер, и это был очень хороший выбор", — сообщил Бремер AS.


Метки Бремер, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2024 22:00

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