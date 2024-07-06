Англия вышла в полуфинал Евро-2024, победив Швейцарию в серии пенальти

Сборная Англии только в серии послематчевых пенальти сломила сопротивление Швейцарии и вышла в полуфинал Евро-2024.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт ограничился единственной перестановкой в стартовом составе по сравнению с победой 2:1 над Словакией, выпустив Эзри Конса вместо дисквалифицированного Марка Гехи.



Швейцарцы были довольно агрессивны в начале матча, но затем Англия прибрала инициативу, а Кобби Майну даже отметился дальним ударом, который был заблокирован.



Англичане и дальше играли первым номером, но угроз чужим воротам не создавали. Швейцария тоже была беззуба в своих редких контратаках.



В концовке первого тайма Букайо Сака создал момент для Майну, но удар того с границы вратарской площади был заблокирован Гранитом Джакой.



Первый в матче удар в створ случился только на 51-й минуте, когда Брель Эмболо принял мяч в штрафной, развернулся и пробил из под Конса, однако Джордан Пикфорд сыграл надежно.



Во втором тайме швейцарцы явно прибавили, и в итоге это помогло им открыть счет на 75-й минуте. Джон Стоунс не смог прервать прострел Дана Ндойе, и Эмболо из пределов вратарской отправил мяч в сетку — 0:1.



Саутгейт сразу же произвел тройную замену, а на 80-й минуте счет стал равным. Сака получил мяч на правом фланге, чуть сместился вдоль границы штрафной и пробил низом с отскоком от дальней штанги — 1:1.



В экстра-таймах Деклан Райс и Беллингем по разу напрягли Янна Зоммера, тогда как у швейцарцев Джердан Шакири закрутил мяч с углового в крестовину, а Зеки Амдуни проверил Пикфорда, но в целом обе команды были осторожны и уже предвкушали серию пенальти.



В серии пенальти все решила единственная осечка швейцарцев — Пикфорд отразил 11-метровый в исполнении защитника "Манчестер Сити" Мануэля Аканджи.



Несмотря на критику в свой адрес, англичане продолжают продвигаться по турниру. Дальше подопечных Саутгейта ждет Голландия или Турция.



Сборная Англии — сборная Швейцарии — 1:1 (0:0) после экстра-таймов, победа Англии в серии пенальти — 5:3



Голы: Сака 80 — Эмболо 75.



Серия пенальти: Палмер (гол) — Аканджи (голкипер), Беллингем (гол) — Шер (гол), Сака (гол) — Шакири (гол), Тоуни (гол) — Амдуни (гол), Александер-Арнольд (гол).



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Конса (Палмер 78), Триппьер (Шоу 78), Майну (Эзе 78), Райс, Сака, Беллингем, Фоден (Александер-Арнольд 115), Кейн (Тоуни 105).



Сборная Швейцарии: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Ндойе (Закариа 98), Фройлер (Амдуни 118), Джака, Эбишер (Сьерро 118), Ридер (Цубер 64), Варгас (Видмер 64), Эмболо (Шакири 109).



Предупреждения: Кейн — Шер, Видмер.