Англия вышла в полуфинал Евро-2024, победив Швейцарию в серии пенальти
Сборная Англии только в серии послематчевых пенальти сломила сопротивление Швейцарии и вышла в полуфинал Евро-2024.
Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт ограничился единственной перестановкой в стартовом составе по сравнению с победой 2:1 над Словакией, выпустив Эзри Конса вместо дисквалифицированного Марка Гехи.
Швейцарцы были довольно агрессивны в начале матча, но затем Англия прибрала инициативу, а Кобби Майну даже отметился дальним ударом, который был заблокирован.
Англичане и дальше играли первым номером, но угроз чужим воротам не создавали. Швейцария тоже была беззуба в своих редких контратаках.
В концовке первого тайма Букайо Сака создал момент для Майну, но удар того с границы вратарской площади был заблокирован Гранитом Джакой.
Первый в матче удар в створ случился только на 51-й минуте, когда Брель Эмболо принял мяч в штрафной, развернулся и пробил из под Конса, однако Джордан Пикфорд сыграл надежно.
Во втором тайме швейцарцы явно прибавили, и в итоге это помогло им открыть счет на 75-й минуте. Джон Стоунс не смог прервать прострел Дана Ндойе, и Эмболо из пределов вратарской отправил мяч в сетку — 0:1.
Саутгейт сразу же произвел тройную замену, а на 80-й минуте счет стал равным. Сака получил мяч на правом фланге, чуть сместился вдоль границы штрафной и пробил низом с отскоком от дальней штанги — 1:1.
В экстра-таймах Деклан Райс и Беллингем по разу напрягли Янна Зоммера, тогда как у швейцарцев Джердан Шакири закрутил мяч с углового в крестовину, а Зеки Амдуни проверил Пикфорда, но в целом обе команды были осторожны и уже предвкушали серию пенальти.
В серии пенальти все решила единственная осечка швейцарцев — Пикфорд отразил 11-метровый в исполнении защитника "Манчестер Сити" Мануэля Аканджи.
Несмотря на критику в свой адрес, англичане продолжают продвигаться по турниру. Дальше подопечных Саутгейта ждет Голландия или Турция.
Сборная Англии — сборная Швейцарии — 1:1 (0:0) после экстра-таймов, победа Англии в серии пенальти — 5:3
Голы: Сака 80 — Эмболо 75.
Серия пенальти: Палмер (гол) — Аканджи (голкипер), Беллингем (гол) — Шер (гол), Сака (гол) — Шакири (гол), Тоуни (гол) — Амдуни (гол), Александер-Арнольд (гол).
Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Конса (Палмер 78), Триппьер (Шоу 78), Майну (Эзе 78), Райс, Сака, Беллингем, Фоден (Александер-Арнольд 115), Кейн (Тоуни 105).
Сборная Швейцарии: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Ндойе (Закариа 98), Фройлер (Амдуни 118), Джака, Эбишер (Сьерро 118), Ридер (Цубер 64), Варгас (Видмер 64), Эмболо (Шакири 109).
Предупреждения: Кейн — Шер, Видмер.
06.07.2024 21:45
Просмотров: 1429
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
кексик решил лишить пу поддержки))
06.07.2024 22:08 #
dexter
Кому 50+, нужно запретить голосовать, ну или сначала проверять умственные способности, наличие детей в стране и только потом выносить решение.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/108631/?c=1#c7942446
(ответить)
Мне лично как красному, обидно за Голландию. Все-таки таки там кэп наш Ван Дейк и Гакпо.. Но как казах, я радуюсь за братьев - турков. Они рвут.
А вообще я за красивый футбол. То, что показала сегодня Англия это позор.
А знаете почему я Саутгейта называю ёжиком?
(ответить)
У хохла есть четыре варианта выживания:
Съе6аться из 404
Сдохнуть в окопе
Покончить с собой
ВЫЗВАТЬ ВОЛГУ и СДАТЬСЯ
(ответить)
обрыганы руинят игру всей сборной
(ответить)
Хохол - это животное
(ответить)
Турки - головоёбы
(ответить)
реально самый отстойный евро на памяти
(ответить)
Гоооол! Давайте турки! Давите сыр. ))
(ответить)
при просмотре матча Турция -Голландия становится ясно только то, что непопадание Англии в финал это зашквар
Какае-то обоссаная турция вжала Голландию на свою половину поля, мдэ
(ответить)
Аканжи жаль(нет)
За симуляцию против Кейна
(ответить)
Я помню ЧЕ с 2004 года. Этот худший
(ответить)
отскок в стиле лохси
(ответить)
Трентуха! Ну кто ещё, если не сказуемое затащит эту сборную в полуфинал.
(ответить)
Тем кто тут не ради футбола..
Обсудим выборы в США: Байден - Трамп?
Я лично желаю добра амер.народу и хочу, чтобы они пожили при Байдене еще 4 года. Может тогда поймут как мы жили при позднем Брежневе и др. генсеках, которые умирали один за другим?
П.С. Кому меньше 50 плиз особо не вякать.
(ответить)
кста, полуфинал Евро - минимум бронза, снова в медалях, привет хейтерам:)
(ответить)
Блевотный футбол. Но он дает результат. Смотрим дальше
(ответить)
У Англии отскок на отскоке. Даже если каким-то образом пройдут Нидерланды/Турцию, в финале против Испании им ничего не светит
(ответить)
Саутгейт самый недооценённый тренер на моей памяти
(ответить)
Ебаные террористы на пару с Францией, кал недоваренный катают, когда ж уже смоет эту парашу всю - более отстойного Евро где я прям не смотрю матчи из-за калотим я не припомню.
И они по 120 минут говно это месят, с пенками, сссукуууууука.
(ответить)
Сборная Англии спокойненько идет и разносит каждый укрепрайон противника.
Прям как РФ, ближе и ближе к триумфу
Швейцария = Авдеевка
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий