Англия вышла в полуфинал Евро-2024, победив Швейцарию в серии пенальти

Букайо Сака Сборная Англии только в серии послематчевых пенальти сломила сопротивление Швейцарии и вышла в полуфинал Евро-2024.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт ограничился единственной перестановкой в стартовом составе по сравнению с победой 2:1 над Словакией, выпустив Эзри Конса вместо дисквалифицированного Марка Гехи.

Швейцарцы были довольно агрессивны в начале матча, но затем Англия прибрала инициативу, а Кобби Майну даже отметился дальним ударом, который был заблокирован.

Англичане и дальше играли первым номером, но угроз чужим воротам не создавали. Швейцария тоже была беззуба в своих редких контратаках.

В концовке первого тайма Букайо Сака создал момент для Майну, но удар того с границы вратарской площади был заблокирован Гранитом Джакой.

Первый в матче удар в створ случился только на 51-й минуте, когда Брель Эмболо принял мяч в штрафной, развернулся и пробил из под Конса, однако Джордан Пикфорд сыграл надежно.

Во втором тайме швейцарцы явно прибавили, и в итоге это помогло им открыть счет на 75-й минуте. Джон Стоунс не смог прервать прострел Дана Ндойе, и Эмболо из пределов вратарской отправил мяч в сетку — 0:1.

Саутгейт сразу же произвел тройную замену, а на 80-й минуте счет стал равным. Сака получил мяч на правом фланге, чуть сместился вдоль границы штрафной и пробил низом с отскоком от дальней штанги — 1:1.

В экстра-таймах Деклан Райс и Беллингем по разу напрягли Янна Зоммера, тогда как у швейцарцев Джердан Шакири закрутил мяч с углового в крестовину, а Зеки Амдуни проверил Пикфорда, но в целом обе команды были осторожны и уже предвкушали серию пенальти.

В серии пенальти все решила единственная осечка швейцарцев — Пикфорд отразил 11-метровый в исполнении защитника "Манчестер Сити" Мануэля Аканджи.

Несмотря на критику в свой адрес, англичане продолжают продвигаться по турниру. Дальше подопечных Саутгейта ждет Голландия или Турция.

Сборная Англии — сборная Швейцарии — 1:1 (0:0) после экстра-таймов, победа Англии в серии пенальти — 5:3

Голы: Сака 80 — Эмболо 75.

Серия пенальти: Палмер (гол) — Аканджи (голкипер), Беллингем (гол) — Шер (гол), Сака (гол) — Шакири (гол), Тоуни (гол) — Амдуни (гол), Александер-Арнольд (гол).

Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Конса (Палмер 78), Триппьер (Шоу 78), Майну (Эзе 78), Райс, Сака, Беллингем, Фоден (Александер-Арнольд 115), Кейн (Тоуни 105).

Сборная Швейцарии: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Ндойе (Закариа 98), Фройлер (Амдуни 118), Джака, Эбишер (Сьерро 118), Ридер (Цубер 64), Варгас (Видмер 64), Эмболо (Шакири 109).

Предупреждения: Кейн — Шер, Видмер.


Метки Евро-2024, обзор матча, сборная Англии, сборная Швейцарии

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2024 21:45

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Последние комментарии:




  1. narcot 06.07.2024 22:56 # narcot
    кексик решил лишить пу поддержки))



    06.07.2024 22:08 #
    dexter

    Кому 50+, нужно запретить голосовать, ну или сначала проверять умственные способности, наличие детей в стране и только потом выносить решение.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/108631/?c=1#c7942446

    (ответить)

  2. zaeba1l 06.07.2024 22:54 # zaeba1l
    Мне лично как красному, обидно за Голландию. Все-таки таки там кэп наш Ван Дейк и Гакпо.. Но как казах, я радуюсь за братьев - турков. Они рвут.
    А вообще я за красивый футбол. То, что показала сегодня Англия это позор.
    А знаете почему я Саутгейта называю ёжиком?

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  3. dexter 06.07.2024 22:52 # dexter
    У хохла есть четыре варианта выживания:

    Съе6аться из 404
    Сдохнуть в окопе
    Покончить с собой
    ВЫЗВАТЬ ВОЛГУ и СДАТЬСЯ

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  4. narcot 06.07.2024 22:52 # narcot
    обрыганы руинят игру всей сборной

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  5. mafia-fake 06.07.2024 22:41 # mafia-fake
    Хохол - это животное

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  6. sausage 06.07.2024 22:38 # sausage
    Турки - головоёбы

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  7. kapitoxa 06.07.2024 22:38 # kapitoxa
    реально самый отстойный евро на памяти

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  8. zaeba1l 06.07.2024 22:37 # zaeba1l
    Гоооол! Давайте турки! Давите сыр. ))

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  9. bembo 06.07.2024 22:36 # bembo
    при просмотре матча Турция -Голландия становится ясно только то, что непопадание Англии в финал это зашквар
    Какае-то обоссаная турция вжала Голландию на свою половину поля, мдэ

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  10. gameboy 06.07.2024 22:34 # gameboy
    Аканжи жаль(нет)
    За симуляцию против Кейна

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  11. burnley 06.07.2024 22:33 # burnley
    Я помню ЧЕ с 2004 года. Этот худший

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  12. lemass 06.07.2024 22:09 # lemass
    отскок в стиле лохси

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  13. sausage 06.07.2024 22:01 # sausage
    Трентуха! Ну кто ещё, если не сказуемое затащит эту сборную в полуфинал.

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  14. zaeba1l 06.07.2024 22:00 # zaeba1l
    Тем кто тут не ради футбола..
    Обсудим выборы в США: Байден - Трамп?
    Я лично желаю добра амер.народу и хочу, чтобы они пожили при Байдене еще 4 года. Может тогда поймут как мы жили при позднем Брежневе и др. генсеках, которые умирали один за другим?
    П.С. Кому меньше 50 плиз особо не вякать.

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  15. alexomck 06.07.2024 21:59 # alexomck
    кста, полуфинал Евро - минимум бронза, снова в медалях, привет хейтерам:)

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  16. gary47 06.07.2024 21:58 # gary47
    Блевотный футбол. Но он дает результат. Смотрим дальше

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  17. szobo88 06.07.2024 21:56 # szobo88
    У Англии отскок на отскоке. Даже если каким-то образом пройдут Нидерланды/Турцию, в финале против Испании им ничего не светит

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  18. kukuruzko 06.07.2024 21:52 # kukuruzko
    Саутгейт самый недооценённый тренер на моей памяти

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  19. imf-tau 06.07.2024 21:52 # imf-tau
    Ебаные террористы на пару с Францией, кал недоваренный катают, когда ж уже смоет эту парашу всю - более отстойного Евро где я прям не смотрю матчи из-за калотим я не припомню.

    И они по 120 минут говно это месят, с пенками, сссукуууууука.

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  20. fiezzo 06.07.2024 21:51 # fiezzo
    Сборная Англии спокойненько идет и разносит каждый укрепрайон противника.
    Прям как РФ, ближе и ближе к триумфу
    Швейцария = Авдеевка

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