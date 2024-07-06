Слот считает, что "Ливерпулю" не нужно много для борьбы за титул

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его команде не нужно много, чтобы побороться за титул Премьер-Лиги в новом сезоне.

Заступив на место Юргена Клоппа, Слот не стремится кардинально менять игру "Ливерпуля" и приводить своих игроков.



По словам Слота, "Ливерпуль" и так обладает хорошей командой, поэтому Арне сосредоточится на улучшении деталей.



"Мы хотим завоевать титул, и мы хотим быть на вершине лиги. Такой и должна быть наша цель".



"Все решают маленькие детали, и в этом плане сложно, когда тебе досталась команда, дела которой и так идут хорошо. Есть лишь несколько процентов, на которые ты можешь улучшить свою команду".



"Но эти несколько заключительных процентов определяют завоевание титула, борьбу за титул до последнего дня или финиш на третьем месте".



"Мы хотим быть в гонке все 38 матчей. Это то, к чему мы стремимся. Наши игроки должны достигать своих максимумов, а дальше все решат детали".



"Но чтобы оказаться в этом положении, нужно много упорной работы на ежедневной основе. Нужно прибавлять, прибавлять, прибавлять и прибавлять. Это то, что нам нужно".



"Мы здесь, чтобы выиграть что-нибудь. Мы здесь, чтобы стать более классными игроками, стать более классной командой, и мы хотим, чтобы конечным результатом этого были трофеи".



"Мы здесь на этом уровне, потому что каждый игрок, а также тренер обладает внутри жгучим желанием побеждать", — цитирует Слота The Telegraph.