МЮ собирается продать Ван де Бека в "Жирону"

"Манчестер Юнайтед" близок к продаже полузащитника Донни Ван де Бека в испанскую "Жирону".

Летом 2020 "Юнайтед" приобрел Ван де Бека у "Аякса" за 40 миллионов фунтов, однако Донни совершенно себя не проявил на "Олд Траффорд".



Вторую половину минувшего сезона 27-летний голландец провел в "Айнтрахте" на правах аренды, однако клуб Бундеслиги не стал пользоваться предусмотренной опцией выкупа.



Как сообщает Фабрицио Романо, сейчас два "Юнайтед" договаривается о переходе Ван де Бека в "Жирону", причем обсуждается постоянный трансфер.



Ожидается, что "Юнайтед" сможет выручить до 4 млн. фунтов за Ван де Бека, если Донни заиграет в "Жироне" и выполнит условия, необходимые для выплаты "красным дьяволам" бонусов.



На следующей неделе Ван де Беку предстоит обсудить условия личного контракта с "Жироной".