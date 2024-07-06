МЮ собирается продать Ван де Бека в "Жирону"
"Манчестер Юнайтед" близок к продаже полузащитника Донни Ван де Бека в испанскую "Жирону".
Летом 2020 "Юнайтед" приобрел Ван де Бека у "Аякса" за 40 миллионов фунтов, однако Донни совершенно себя не проявил на "Олд Траффорд".
Вторую половину минувшего сезона 27-летний голландец провел в "Айнтрахте" на правах аренды, однако клуб Бундеслиги не стал пользоваться предусмотренной опцией выкупа.
Как сообщает Фабрицио Романо, сейчас два "Юнайтед" договаривается о переходе Ван де Бека в "Жирону", причем обсуждается постоянный трансфер.
Ожидается, что "Юнайтед" сможет выручить до 4 млн. фунтов за Ван де Бека, если Донни заиграет в "Жироне" и выполнит условия, необходимые для выплаты "красным дьяволам" бонусов.
На следующей неделе Ван де Беку предстоит обсудить условия личного контракта с "Жироной".
06.07.2024 20:00
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