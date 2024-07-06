Гросс решил перейти в дортмундскую "Боруссию"

Полузащитник "Брайтона" Паскаль Гросс близок к переходу в дортмундскую "Боруссию".

Новый главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер отводил ключевую роль Гроссу в своих планах на предстоящий сезон, собираясь сделать соотечественника проводником своих идей.



Однако 33-летний Гросс, сыгравший один матч за сборную Германии на Евро-2024, предпочитает отправиться в Дортмунд. Паскаль уже договорился с "Боруссией" и уведомил "Брайтон" о своем решении.



Как сообщает Sky Sport Germany, "Боруссия" очень оптимистична насчет достижения компромисса с "Брайтоном" о компенсации за Гросса. Два клуба уже ведут переговоры.



Ожидается, что "чайки" смогут выручить за ветерана около 8-10 миллионов евро (6.8-8.5 млн. фунтов).