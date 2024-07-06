"Базель" подтвердил, что Вейга договаривается с "Челси"

Ренату Вейга "Базель" подтвердил, что юный полузащитник Ренату Вейга договаривается о переходе в "Челси".

Накануне журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Челси" согласовал компенсацию за Вейгу в размере 14-15 миллионов евро (11.8-12.7 млн. фунтов).

Романо утверждал, что 20-летний португалец уже согласовал с "Челси" условия личного контракта и теперь направляется в Лондон на медобследование.

Сегодня "Базель" подтвердил, что Вейга действительно близок к уходу из клуба, однако деталей швейцарская сторона не раскрывает.

"Рентату Вейга покинул тренировочный сбор — он обсуждает переход в другой клуб", — говорится в опубликованном "Базелем" заявлении.


Метки Базель, Вейга, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2024 18:00

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