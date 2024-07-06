"Базель" подтвердил, что Вейга договаривается с "Челси"

"Базель" подтвердил, что юный полузащитник Ренату Вейга договаривается о переходе в "Челси".

Накануне журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Челси" согласовал компенсацию за Вейгу в размере 14-15 миллионов евро (11.8-12.7 млн. фунтов).



Романо утверждал, что 20-летний португалец уже согласовал с "Челси" условия личного контракта и теперь направляется в Лондон на медобследование.



Сегодня "Базель" подтвердил, что Вейга действительно близок к уходу из клуба, однако деталей швейцарская сторона не раскрывает.



"Рентату Вейга покинул тренировочный сбор — он обсуждает переход в другой клуб", — говорится в опубликованном "Базелем" заявлении.