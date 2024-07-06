Агент: "Мартинес был очень близок к переходу в МЮ"

Агент голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса рассказал, что его клиент был очень близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" прошлым летом.

Напомним, прошлым летом главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг передумал продлевать истекавший контракт Давида Де Хеа и на роль первого номера приобрел Андре Онана из своего бывшего клуба "Аякса".



Но перед тем, как потратить 47 миллионов фунтов на 28-летнего камерунца Онана, "Юнайтед" всерьез помышлял о приобретении 31-летнего аргентинца Мартинеса.



"Он (Мартинес) был очень близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", но их тренер выбрал Онана, которого он уже знал".



"Но позже каждый в "Манчестер Юнайтед" признал, что Эмилиано Мартинес был лучшим вариантом, чтобы добиваться побед", — сообщил Гони ESPN.