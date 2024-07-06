Агент: "Мартинес был очень близок к переходу в МЮ"
Агент голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса рассказал, что его клиент был очень близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" прошлым летом.
Напомним, прошлым летом главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг передумал продлевать истекавший контракт Давида Де Хеа и на роль первого номера приобрел Андре Онана из своего бывшего клуба "Аякса".
Но перед тем, как потратить 47 миллионов фунтов на 28-летнего камерунца Онана, "Юнайтед" всерьез помышлял о приобретении 31-летнего аргентинца Мартинеса.
"Он (Мартинес) был очень близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", но их тренер выбрал Онана, которого он уже знал".
"Но позже каждый в "Манчестер Юнайтед" признал, что Эмилиано Мартинес был лучшим вариантом, чтобы добиваться побед", — сообщил Гони ESPN.
06.07.2024 16:00
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