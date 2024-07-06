Декордова-Рид перешел в "Лестер"

Бывший вингер "Фулхэма" Бобби Декордова-Рид присоединился к "Лестеру" в качестве свободного агента.

31-летний Декордова-Рид заключил с "Лестером" контракт до 2027 года, став первым приобретением "лис" после назначения Стива Купера на должность главного тренера.



Декордова-Рид провел в "Фулхэме" пять лет, в течение этого времени сыграв свыше 200 матчей. Бобби дважды выходил в Премьер-Лигу вместе с "дачниками".



Помимо 129 сыгранных в Премьер-Лиге матчей, Декордова-Рид обладает внушительным опытом выступлений на международной арене, где он провел 33 поединка за сборную Ямайки.