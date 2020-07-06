Агент Де Лигта продолжает переговоры с "Юнайтед"

Агент Рафаэла Пимента продолжает переговоры с "Манчестер Юнайтед" насчет перехода защитника "Баварии" Маттейса Де Лигта.

Де Лигт не имел твердого места в стартовом состава "Баварии" в минувшем сезоне, поэтому Маттейс открыт к отъезду из Мюнхена этим летом.



По информации журналиста Фабрицио Романо, в данный момент "Юнайтед" — единственный клуб, с которым контактирует лагерь Де Лигта. Маттейс хочет воссоединиться с главным тренером "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом, которого он знает по совместной работе в "Аяксе".



Пимента и "Юнайтед" приближаются к компромиссу, но "дьяволы" пока не выдвигали свое предложение "Баварии", которая рассчитывает выручить 50 миллионов евро (43 млн. фунтов) плюс бонусы за 24-летнего голландца.