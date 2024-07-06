Сендерос предупредил англичан насчет Швейцарии

Бывший защитник "Арсенала" Филипп Сендерос предупредил сборную Англии насчет своих соотечественников из Швейцарии.

В субботу англичане сразятся со сборной Швейцарии за право выйти в полуфинал Евро-2024. И хотя родоначальники футбола на бумаге выглядят фаворитом матча, Сендерос уверен, что подопечным Гарета Саутгейта не будет легко.



"Они (швейцарцы) победили Францию на предыдущем Евро и победили Италию сейчас, а это две сильные сборные, как я считаю".



"Им действительно нужно выйти в полуфинал, попасть в число четырех лучших команд, чего они прежде еще не делали".



"Мы знаем, какая работа была проделана в Швейцарии над развитием талантов. Это заняло 20 лет. Мое поколение, 1985 года рождения, было первым поколением, которое выиграло титул на международной арене на уровне U-19. Затем поколение 1992 года рождения выиграло Чемпионат Мира на уровне U-17".



"Затем мы несколько раз квалифицировались на Чемпионаты Мира U-19, Чемпионаты Европы U-19. Это не происходит за один день. Эта команда квалифицировалась на шесть последних турниров".



"Учитывая количество сыгранных больших матчей, я верю, что Швейцария очень хорошо готова к матчу против Англии. Они уже побеждали большие команды, и у них есть багаж опыта", — цитирует Сендероса Daily Mail.